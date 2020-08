“Ir jāsāk runāt par mājdzemdību vecmāšu atbildību!” Mājdzemdībās mirusi jauna sieviete

2017. gadā no vairāk nekā 20 406 dzemdībām plānotas ārpus stacionāra dzemdības bija 249. 2016. gada rādītāji ir līdzīgi - no 21 442 dzemdībām ārpus stacionāra mazuļus pasaulē izvēlējās laist 257 mammas. 2018.gadā notika 287 plānotas ārpus stacionāra dzemdības, 2017. gadā no vairāk nekā 20 406 dzemdībām 249 bija plānotas mājdzemdības. Vienā gadījumā jaundzimušais bija nedzīvi dzimis, vienā gadījumā bērns tika pārvests uz perinatālās aprūpes centru. 2016. gada rādītāji ir līdzīgi - no 21 442 dzemdībām ārpus stacionāra mazuļus pasaulē izvēlējās laist 257 mammas. 2015.gada mājdzemdību statistika: 283. Divos gadījumos mājdzemdības pārtrauktas un grūtnieces pārvestas uz slimnīcu. Četros gadījumos uz slimnīcu aizvesti jaundzimušie. Kopš 2009. gada, kad ārpus slimnīcas piedzima 141 bērns, mājdzemdību skaits ir pieaudzis.