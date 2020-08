Procesus nedrīkst palaist pašplūsmā

“Te parādījās iespēja mums kā ekspertiem – ļoti strādājām pie tā, lai mūsu klienti veiksmīgi “pārziemotu” šo periodu. Izaicinājums lielai daļai uzņēmumu – droša IT vide, un tas mums ir veiksmīgi nodrošināts – klients var būt drošs, ka dati ir pasargāti un darbs izdarīts,” saka Beķere.

“Šī situācija palīdzējusi visiem pāriet uz elektronisko vidi – rēķini, līgumi, gada pārskati ar elektronisko parakstu, komunikācija videokonferencēs. Samazinās papīra apjoms, jo klients arvien vairāk apzinās, ka tam nav nepieciešamības un daudz ko saskaņā ar normatīvajiem aktiem var nodrošināt elektroniski. Mēs jūtamies vēl tuvāki klientiem, jo ātri reaģējām uz situāciju un proaktīvi uzsākām komunikāciju ar visiem klientiem un turpinām to arī šobrīd. Uzņēmums kļuvis efektīvāks, esam arvien optimālāki – tiešsaiste, e-paraksti, attālinātais darbs,” saka Beķere.

Viņa piebilst, ka nav vienas tādas laimes formulas – viss, protams, atkarīgs no pašiem cilvēkiem un arī no uzņēmējdarbības nozares. Uzņēmuma vadībai jāpieņem stratēģiski pareizi lēmumi un to var izdarīt sadarbojoties ar grāmatvedi un nodokļu konsultantu, kas ieteiks iespējamos risinājumus, tādējādi vadība nonāk pie kopsaucēja un skaidra rīcības plāna.