Covid-19 ir atvēris “nākotnes biroja” durvis

Mūsu pieredze liecina, ka, ja komanda pārsvarā strādā attālināti un kopā sanāk tikai dažas reizes gadā, fiziskām sapulcēm ir jābūt vairāk vērstām uz komandas saliedēšanu nekā ikdienas darba jautājumiem. Proti, mēs bieži vien sapulces organizējam ārpus biroja, paredzot iekļaut arī tādus radošus komandas saliedēšanas elementus kā, piemēram, kopīga ēdiena gatavošana, gleznošana vai sportiskas aktivitātes. Šādās tikšanās reizēs būtu jāfokusējas uz kopīgu vērtību radīšanu, iesaistes veicināšanu un komandas darba pilnveidošanu. “Mars” to praktizējam arī mūsu reģionā, kurš sastāv no 12 valstīm, un komandas locekļi strādā no dažādām vietām. Šī pieeja ir izrādījusies veiksmīga, lai stiprinātu attiecības un nodrošinātu augstu iesaistes līmeni attālinātajās komandās.