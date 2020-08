Par pašvaldības policijas matrača dedzināšanu piespriež nosacītu cietumsodu

Viens no vīriešiem aizšķīla sērkociņu un tīši meta to novietotā matrača virzienā, taču sērkociņš metiena laikā izdzisa, pēc kā vīrietis piegāja pie matrača, aizšķīla jaunu sērkociņu, pietupās pie matrača apakšējā stūra un turēja pie tā sērkociņu, gaidot, kamēr parādās liesmas. Matracis aizdegās, pēc kā vīrietis piecēlās, ar to pašu degošo sērkociņu piegāja pie matrača otra stūra, pieliecās un aizdedzināja arī otru stūri, tomēr abi aizdedzinātie matrača stūri paši nodzisa. To konstatējot, notiesātais aizšķīla jaunu sērkociņu un pielika to pie matrača stūra, sagaidot, kamēr parādās liesmas, tādā veidā to aizdedzinot, pēc kā ar to pašu degošo sērkociņu piegāja pie matrača otra stūra, kur liesmas jau iepriekš bija nodzisušas, pieliecās un mēģināja aizdedzināt matrača stūri, bet liesmas nodzisa.