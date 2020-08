Covid-19 ierobežojumu laikā Rīgā darbojas nelegālās izklaides vietas

Par to, ka Rīgā darbojas vairākas cilvēku grupas, kas rīko šādas ballītes, pirmais trauksmi cēlis Latvijā vadošais naktsklubs “Coyote Fly”. Savukārt kluba “KadagiPiens” līdzīpašnieks Ģirts Upītis norāda: “Tiklīdz uzlika to ierobežojumu līdz pusnaktij, apgrozījums nokritās par 40%. Faktiski sanāk – jāstrādā mīnusos”.

Kāds pagrīdes pasākumu apmeklētājs “TV3 Ziņām” atzina, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) pret šādiem pagrīdes pasākumiem neko iesākt nevarot. Vispirms jāgaida ziņojums no policijas, ka veikta saimnieciskā darbība ārpus atļautā darba laika. Arī alkoholisko dzērienu tirdzniecība ir pretlikumīga. Savukārt VID pārstāve Evita Teice-Mamaja skaidro, ka līdz šim ieņēmumu dienests nav saņēmis informāciju no pašvaldības policijas par šādiem gadījumiem. Atkarībā no konkrētā nodarījuma rakstura VID piemēro administratīvo sodu. Nelikumīgas alkohola tirdzniecības gadījumā sodi varot būt salīdzinoši bargi.