Par 1010 eiro zādzību no veikala seifa piespriež piespiedu darbu

Tajā norādīts, ka notiesātā sieviete pērn janvārī pieņemta darbā kādā puķu mazumtirdzniecības veikalā, kur viņas darba pienākumos ietilpa saņemt no pircējiem naudu, ievietot to kases aparātā, noņemt no kases aparāta naudu un ievietot to seifā, kā arī būt materiāli atbildīgai par viņai nodoto mantu.