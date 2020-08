Piedzīvo ko neparastu - meditatīva treniņa un Klimta, van Goga multimediālo izstāžu apvienojumu

Processed with VSCO with a5 preset

Šī treniņu sistēma apvieno sevī labāko un terapeitiski iedarbīgāko no fizioterapijas, ārstnieciskās vingrošanas, jogas, elpošanas tehnikām, japāņu Do In, Čī (Qi) kustībām, klasiska spēka un lokanības treniņa, stiepšanās vingrinājumiem, kā arī īpašus BODYART® oriģinālos vingrojumus.

Processed with VSCO with a5 preset

„Sarīkojums notiks multimediālajā centrā Digital Art House, un to papildinās dižo mākslinieku Gustava Klimta un Vinsenta van Goga darbu projekcijas. Katrs zāles stūrītis kļūs par daļu no šedevriem, kas it kā mirdz no iekšpuses, piepildot skatītājus ar siltumu un mieru. Ar milzīgo ekrānu, tehnoloģiju VISUAL360 un „Dolby Surround” palīdzību pilnīgi ieniruši neparastajā gaisotnē, sarīkojuma dalībnieki varēs priecāties par Gustava Klimta tā dēvētā zelta perioda darbiem un Vinsenta van Goga izstādi „Vēstules Teo”, kas izceļas ar īpašu juteklību un sirsnību,” norāda sarīkojuma „When Art meets BODYART®” rīkotājs Jurijs Getalo.