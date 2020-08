Vai Rīgas mēra amata kandidāti runā patiesību? 2.daļa.

Latvijas Radio trīs nedēļu garumā rīta programmā "Labrīt" intervē Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu sarakstu līderus par viņu plāniem pilsētas budžeta veidošanā. "Re:Check" politiķu teikto pārbauda un norāda uz nepatiesiem apgalvojumiem, kā arī izteikumiem, kas ir maldinoši, jo satur daļēji nepatiesu informāciju, ir izrauti no konteksta vai būtisku informāciju noklusē. Šajā – apskata otrajā daļā – hronoloģiskā secībā pārbaudīti izteikumi, ko raidījumos no 6. līdz 10. augustam pauda trīs potenciālie pašvaldības vadītāji: Ralfs Nemiro no KPV LV, Jānis Kuzins no "Jaunās Saskaņas" un Mārtiņš Staķis no "Attīstībai/Par!" un partijas "Progresīvie" kopējā saraksta.