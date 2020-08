Tihanovska aicina visu Baltkrievijas pilsētu mērus nedēļas nogalē organizēt protesta akcijas

"Situācija ir kritiska. Es ar sāpēm skatos uz to, kas notiek mūsu valstī pēdējās dienās. Man un katram no mums cilvēka dzīvība ir pats svarīgākais. Mums ir jāaptur vardarbība Baltkrievijas pilsētu ielās. Es aicinu varu pārtraukt to un iet uz dialogu. Es lūdzu visus pilsētu mērus 15. un 16.augustā būt par mierīgu masu sapulču organizatoriem katrā pilsētā," pavēstīja Tihanovska.