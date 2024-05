Roberta Metsola: Aizstāviet Eiropas Savienību. Veidojiet to. Esiet tā. Balsojiet!

Mēs to darām, sakot to, ko domājam, un rīkojoties godīgi. Šīs vēlēšanas ir svarīgas. Tava balss arī izšķirs to, kurā virzienā Eiropa dosies nākamajos piecos gados. Ievēlētie Eiropas Parlamenta deputāti pārstāvēs jūs un jūsu valsti Eiropas Savienībā, un viņi pieņems tiesību aktus un politiku migrācijas, drošības un klimata jomā, kas mūs visus ietekmēs ikdienā. Tā arī ir demokrātijas apliecināšana praksē, un labākais veids, kā to aizsargāt, ir balsošana.