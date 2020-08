Upenes un jāņogas – veselīgiem našķiem un C vitamīna dienas devai

Upenes un jāņogas bagātīgi satur C vitamīnu, organiskās skābes, ēteriskās eļļas, pektīnus, balastvielas. Antioksidanti aizsargā organismu no brīvajiem radikāļiem, uzlabo asinsriti, bet ogās esošie flavonoīdi stiprina sīko asinsvadu sieniņas un samazina to caurlaidību. Ogās ir maz kaloriju, tās satur dabīgos augļu cukurus un vienlaikus ir skābenas, savukārt ēteriskās eļļas piešķir tām specifisko aromātu un garšu, stāsta sertificēta uztura speciāliste Liene Sondore.