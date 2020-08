Vai hemoroīdus var nodot partnerei? Kas ir ādas ļerpatiņas? Jā, parunāsim par proktoloģiju un arī estētiku!

Jociņi par ķermeņa vietu, kur saule nekad neiespīd, it nemaz neuzjautrina, ja tieši to piemeklējušas problēmas, kas sagādā raizes ikdienā un par ko neērti runāt pat ar ārstu. Un velti! Izrādās, ka tik ļoti delikātajā perianālajā zonā gan medicīniskas, gan estētiskas dabas problēmas, kas vēl vairāk nomāc tieši vasarā, var atrisināt estētiskā proktoloģija. Par to sīkāk Veselības centru apvienības proktoloģe, ķirurģe, lāzermedicīnas speciāliste Baiba Putniņa.