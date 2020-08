Vai ES valstu starpā pastāv vienprātība saistībā ar to, kā rīkoties pret Lukašenko režīma vardarbību? Ja šāda vienprātība nepastāv, kuri būtu galvenie jautājumi, kuros valda atšķirības?

To varēja just arī šīs tikšanās laikā. Trīs principi par kuriem vienojās bija – 1) ES nevar veidot attiecības ar Baltkrieviju tāpat, kā tas bija pierasts līdz šim, Līdz ar to, sekoja vienprātīgs lēmums uzsākt individuālo sankciju sagatavošanu, 2) nepieciešams meklēt ceļus, kā bez iejaukšanās Baltkrievijas iekšpolitikā atbalstīt Baltkrievijas pilsonisko sabiedrību, 3) paturēt atvērtus komunikācijas kanālus ar visiem politiskā procesa dalībniekiem. Protams, ka bija dažas nianses, bet galvenajās lietās ir vienprātība.