Baltkrievi no bankām izņem iekrājumus; pastāv zināmi draudi Baltkrievijas banku sistēmai

Kā vēsta “Forbes”, Baltkrievijas banku klienti aktīvi izņem naudu no saviem bankas kontiem un izpērk ārvalstu valūtu.

Kopumā kopš augusta sākuma pieprasījums pēc naudas izņemšanas no konta, ir pieaudzis par 20%, bet valūtu maiņas operāciju apjoms fiziskajām personām divu nedēļu laikā ir palielinājies par divām reizēm, norāda “MTBank”. Savukārt Krievijas “Sberbank” Baltkrievijas meitasuzņēmumā “BPS-Sberbank” paziņots, ka pieprasījums pēc operācijām ar starptautisko valūtu nav būtiski pieaudzis, bet “Darbabit” banka neziņo par būtiskām klientu uzvedības pārmaiņām.

Šis nav pirmais gadījums šogad, kad Baltkrievijas iedzīvotāji aktīvi izpērk ārvalstu valūtu. Interese par ārvalstu valūtām bija vērojama jau marta beigās. Šodien izņemt lielu naudas summu atsevišķos bankomātos ir sarežģīti, it īpaši reģionos. “Valstī ir vērojams ļoti augsts dolarizācijas līmenis. Situācija ar koronavīrusu, informācija par to, ka valsti gaida defolts, kā arī protesti ir ļoti palielinājuši interesi par dolāru,” norāda vienas no lielākajām Baltkrievijas bankām pārstāvis.