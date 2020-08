Politkonsultantu uzdzīve RD struktūrās: pat 240 eiro stundā no “Rīgas satiksmes”

Spilgts savējo algošanas piemērs ir kādreizējais “Saskaņas” jauniešu biedrības “Restart.lv” aktīvists Aleksejs Futs, kurš 2019.gada pavasarī strādāja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļā. 2018.gadā no jūnija līdz novembrim “Rīgas satiksme” viņu algoja, lai viņš konsultētu klientu apkalpošanas centru operatorus un auditētu to veikumu. 2019.gadā savu atalgojumu “Rīgas satiksmē” Futs “de facto”atteicās atklāt, bet par saviem pienākumiem stāstīja šādi: “Nu, tur es strādāju ar konsultācijas centriem, ja, kā viņiem labāk runāt ar klientiem. (..) Es atnācu uz centriem, jā, apkalpošanas centriem, un tur konsultēju. (..) Divas vai trīs reizes mēnesī. (..) Nu, kādas 3-4 stundas [katra konsultācija]. (..) Tie bija kā semināri.”

Šajā kriminālprocesā aizdomās tiek turēti divi bijušie Rīgas domnieki, kas darbojušies RTAB valdē: Vita Jermoloviča no “Gods kalpot Rīgai” un Maksims Tolstojs no “Saskaņas”. Arī vairāki biroja darbinieki bija saistīti ar agrākajām Rīgas domes varas partijām. Virziens, kam šajā lietā arī pievērš uzmanību KNAB, ir RTAB līgumi ar Vācijas konsultanta Luca Meiera firmām laikā, kad viņu darbam ar Saeimas vēlēšanu kampaņu bija piesaistījusi toreizējā Rīgas mēra Ušakova vadītā partija “Saskaņa”.

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas notiks sestdien, 29.augustā. Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no plkst.7 līdz 22. Trešdien, ceturtdien un piektdien, iepriekšējās balsošanas laikā, vēlēšanu iecirkņi būs atvērti dažādos laikos: trešdien, 26. augustā, no plkst.16 līdz 21, ceturtdien, 27. augustā, no plkst.9 līdz 16, bet piektdien, 28. augustā, no plkst.12 līdz 20.