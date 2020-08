Balodis uzskata, ka notikumi Baltkrievijā varētu būt bijis Navaļņija indēšanas katalizators. Tas tāpēc, ka tie ir parādījuši to, ka sabiedrības līdzdalībai ir nozīme un protesti ir politiskās ietekmes instruments. Tas būtu īpaši svarīgs arguments situācijā, ja protestētājiem izdotos gāzt Lukašenko režīmu. «Tas būtu ļoti bīstams signāls Krievijai un es pieļauju iespēju, ka Krievijā radās bažas par to, ka šādi protesti no Baltkrievijas varētu tikt pārnesti uz Krieviju un, Navaļņijs būdams opozicionārs Nr. 1, varētu būt to karognesējs,» saka Balodis.

Balodis norāda, ka Navaļņija gadījumā Kremlis aktīvi veido savu alibi. Tad, kad sākotnēji Navaļņijam palika slikti, Krievijas medija izplatīja versiju, ka tās ir sekas pārmērīgai alkohola vai narkotiku lietošanai. Tagad Krievijas Iekšlietu ministrija ir paziņojusi, ka valstij nav nekā iegūstama no opozicionāra saindēšanas. «Krievija sāk jau atstrādāt mehānismu – mums ar to nebija nekādas saistības un tā nav mūsu darīšana,» saka pētnieks. Kremļa priekšrocība ir arī tā informatīvie mehānismi sabiedrības viedokļa veidošanai. Tā mērķtiecīgi ņem ārā konkrētu informāciju no informatīvās telpas un mazina sabiedrības informētību par to, kas notiek. Līdz ar to – tiek manipulēts ar to, ko sabiedrība zina un to, ko sabiedrība saprot, turpina eksperts.