Daļa no viņiem iegūst bēgļa, daļa – alternatīvo statusu, bet vēl daļai patvērumā atsaka. Lai arī kopējie skaitļi ir relatīvi nelieli, tomēr aiz šīs statistikas ir reāli cilvēki ar reālām problēmām. Raidījumā “Komforta zona” šoreiz tika runāts par šo cilvēku aktuālajām problēmām integrācijas un sociālajā jomā, kā arī par viņu atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos.

Runājot par to, kā mainījušās patvēruma meklētāju izcelsmes valstis kopš 2015. gada bēgļu krīzes, biedrības “Patvērums Drošā Māja” valdes priekšsēdētāja Gunta Vīksne norādīja, ka 2015. gadā patvēruma meklētāji galvenokārt nāca no Sīrijas, Irākas un Irānas, bet šobrīd vairāk no Azerbaidžānas, Krievijas, Gruzijas, Ukrainas.