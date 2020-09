Valdība vēl nelems par atteikšanos no autoratlīdzībām

Sākoties valdības sēdei, kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA) rosināja no šīs dienas valdības sēdes dienaskārtības neizņemt jautājumu par iecerētajām izmaiņām nodokļos, tomēr mudināja nodokļu izmaiņu kontekstā neskatīt jautājumu par atteikšanos no autoratlīdzībām.

Kultūras ministrs aicināja no valdības sēdes protokollēmuma projekta izņemt punktus, kas paredz izslēgt no normatīvajiem aktiem autoratlīdzību saņēmēju speciālo režīmu. Tā vietā bija plānots paredzēt, ka nodokļa maksātājiem, kas gūst saimnieciskās darbības ieņēmumus no zinātnes, literatūras un mākslas darbu radīšanas, kā arī par atklājumiem, izgudrojumiem un no rūpniecisko paraugu radīšanas, attiecībā uz minētajiem ieņēmumiem pastāv izvēles iespēja piemērot saimnieciskās darbības izdevumus uz attaisnojuma dokumentu pamata likumā noteiktajā kārtībā vai piemērot izdevumu normu 25% apmērā no ieņēmumiem.