Jāgatavojas dažādiem scenārijiem un uz izmaiņām jāreaģē ļoti strauji

“Liela daļa skolu atsāk mācības klātienē, un man kā uzņēmuma vadītājam ir skaidrs, ka noteikti jābūt gatavam arī C scenārijam. Tāpēc ir jābūt ļoti lielai gatavībai, lai var laikus reaģēt,

“Tāpēc ir jādomā, ir jāinvestē, jāstrādā un jābūt gataviem. Visforšākais šajā situācijā ir tas, ka uzņēmumā ir komanda, kas mīl produktu, uzticas uzņēmuma vadībai, un ne tikai vadība izdomā mērķus, bet to dara visa komanda. Vadītājs virza komandu, un tad jau kopējiem spēkiem tiek pieņemti dažādi lēmumi, kā rīkoties vēlāk,” tā uzņēmējs.

Tieši tāpēc uzņēmuma komanda zina, ka pašlaik mācību gads darbojas pēc A scenārija, taču visi darbinieki jau zina, ko darīt gadījumā, ja īstenojas B vai C scenārijs. Nāksies atsvaidzināt dokumentu, kurā noteikti darbinieku uzdevumi gadījumā, ja atkal ir karantīna.

Runājot par šīs krīzes ieguvumiem, Škutāns saka, ka par lielāko ieguvumu var uzskatīt to, ka daudzi pašvaldību vadītāji sāka pozitīvāk skatīties uz digitāliem mācību rīkiem. Iepriekš varbūt bija noraidoša attieksme, bet šajā krīzē nekas cits neatlika, kā meklēt digitālos rīkus.

Bija atrunāts viss, un vienojāmies par to, kā labāk reaģēt uz ienākošo klientu plūsmu. Līdz ar to uzņēmējiem varētu rekomendēt skatīties uz B un C variantiem. Savā uzņēmumā mēs vienmēr pirms jaunā mācību gada uzrakstām, kādi ir potenciālie riska faktori, analizējam. Visu paredzēt nevar, taču ir jāgatavojas visādiem scenārijiem un reaģēt ļoti strauji.