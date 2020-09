Pandēmijas dēļ bankrotējis viens no Eiropas lielākajiem bordeļiem

Lobšeids kritizējis Vācijas varasiestāžu reakciju uz Covid-19 uzliesmojumu, īpaši to nespēju dot skaidru atbildi, kad uzņēmums varēs atsākt darbu. Viņš no amatpersonām katru otro nedēļu saņemot informāciju, ka bordelis tomēr nevarēšot atsākt darbu.

"Mēs tā neko nevaram plānot. Iespējams, ka mēs būtu aizņēmušies naudu no bankām un izvairījušies no bankrota, ja būtu dots solījums, ka varēsim atsākt darbu nākamā gada sākumā," stāsta Lobšeids.

2006.gadā "Paša" iekļuva ziņu virsrakstos, jo saņēma draudus no kādas musulmaņu grupas. To bija sadusmojusi reklāma uz bordeļa ēkas ārsienas, kurā līdzās puskailai sievietei bija to 32 valstu karogi, kuras togad piedalījās Pasaules kausā futbolā. Šo valstu vidū bija Irāna un Saūda Arābija, kur valda stingras reliģiskās normas.