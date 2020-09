Topošie domnieki: Jaunajā domē tiesiskums būs pāri visam

Jaunajā domē tiesiskums būs viena no galvenajām prioritātēm, par to šodien koalīcijas veidošanas sarunās vienojās "Attīstībai/Par!", partijas "Progresīvie" (APP) un Jaunās konservatīvās partijas (JKP) pārstāvji. Koalīcijas veidošanas sarunu procesā gan vēl nav izdevies vienoties par amatu sadalījumu un to galīgo skaitu jaunajā domes sasaukumā, un neoficiāla informācija liecina, ka, iespējams, tiek apsvērta doma Rīgā iecelt pat trīs vicemērus.