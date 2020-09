IZM lūdz piešķirt 2,4 miljonus eiro akadēmiskās karjeras reformai

Lai uzsāktu ieviest šo reformu, kā arī nodrošinātu zinātnisko institūciju zinātnes izcilības un snieguma finansējumu pētniecības specializācijās, izcilības un ietekmes stiprināšanai, no valsts budžeta līdzekļiem ir paredzēts konkursa kārtībā piešķirt zinātniekiem orientējoši 100 grantus individuālu pētniecības projektu īstenošanai, tādējādi radot iespēju celt savu zinātnisko kvalifikāciju pirms tenūras akadēmisko amatu ieviešanas Latvijā.

Tika uzsvērts, ka individuālo pētniecības projektu īstenošanai arī būs tieša ietekme uz ekonomikas atveseļošanos, nodrošinot nepietiekamo publiskā sektora pētniecības cilvēkkapitālu caur šo projektu īstenošanu, jo atbilstoši Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa rezultātiem, tieši tas kā trūkums ir viens no galvenajiem faktoriem, kas ierobežo pētniecības ietekmi uz to, lai tautsaimniecība transformējas uz augstāku pievienotas vērtības produktu un pakalpojumu ražošanu.

IZM aplēses liecina, ka papildus šiem pētniecībā ieguldītajiem individuālajiem pētniecības projektiem vidējā termiņā ir prognozējama to ekonomiskā atdeve aptuveni 33 līdz 90 miljonu eiro apmērā.

Ministrijā norāda, ka kopš 2018.gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu programmā ir novērojama ļoti aktīva pieteikšanās no Latvijas zinātnisko institūciju puses, taču pieejamais finansējums ļauj nodrošināt tikai ļoti nelielas daļas projektu finansēšanu. Ņemot vērā, ka 2018.gada fundamentālo un lietišķo pētījumu abos konkursos tika iesniegti 725 projektu iesniegumi, un starptautiskie eksperti 75% no tiem novērtēja virs kvalitātes sliekšņa, finansējums tika piešķirts ļoti zemam skaitam virs kvalitātes sliekšņa novērtēto projektu - 2018.gada pirmajā projektu konkursā finansējums piešķirts 61 projektam, otrajā uzsaukumā - 41 projektam, atklāj ministrijā.

2019.gadā tika izsludināts viens projektu iesniegumu konkurss, kurā tika iesniegti 414 pieteikumi, no tiem 282 jeb 73% tika novērtēti virs kvalitātes sliekšņa. Konkursa rezultātā īstenošanai tika apstiprināti 47 projekti, kas ir 12% procenti no visu atlases ietvaros iesniegtajiem pieteikumiem jeb 17% no visiem virssliekšņa projektiem.