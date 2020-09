The Sound Poets līderis izmēģina atjaunoto Alfa Romeo Stelvio

Automašīna, kas nosaukta par godu slavenajam Alpu autoceļam, iznāca 2017. gadā. Stelvio tapusi uz Giorgio platformas, ko dala ar Alfa Romeo Giulia sedanu. Atšķirībā no vairuma šīs klases automašīnu, platforma oriģināli paredzēta aizmugures piedziņai, tomēr vairuma Stelvio aizmuguri rotā uzraksts Q4, kas apzīmē pilnpiedziņu. Tā kā SUV tagad ir modē, Stelvio ir vispārdotākais Alfa Romeo modelis.

It kā jau Stelvio viss ir tāpat kā citiem. Četri riteņi, piecas durvis, viena stūre. Tomēr Alfa pat gribēdama nevar uztaisīt tādu pašu mašīnu kā citas.

Itāļiem vajag savu odziņu. Kaut vai nosaukumi. Parastais Stelvio saucas Super. Nākamais ir Ti, kas nozīmē Turismo Internazionale. Pēc tam seko Veloce (ātrums), un tā ir ātrākā no normālajām Stelvio versijām. Tāpēc, ka nākamā jau ir Quadrifoglio ar āboliņa lapu un motoru no Ferrari.

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Izmēģinātajam Stelvio Veloce ir 4 cilindru turbomotors ar 280 zirgspēkiem. Ir arī lētāka versija ar 200 ZS. Motors ir dziļi bāzē, un tas uzlabo vadāmību. Pusi motortelpas aizņem piekare, kuras dēļ motors arī iestumts pa pusei salonā. Tāpat kā BMW. Taču tas viss ir attaisnojams, jo Stelvio ir viens no pēdējiem auto savā klasē ar dubultajām A veida svirām priekšējā piekarē jeb double-whishbone.

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Neko labāku par šo autobūve 100 gados tā arī nav izdomājusi. Kopā ar īso stūres pārnesumu Stelvio iemantojusi vadāmību, kādas nav nevienam citam automobilim šajā klasē. Un, ja pirmā izlaiduma uzvedība kādam šķita mazliet par asu, feislifts visu salicis pa vietām. Stelvio piemīt ne tikai Alfa Romeo raksturīgais temperaments, bet arī komforts. Ar to var braukt katru dienu. Galvenais mašīnas uzdevums ir padarīt katru, pat visīsāko braucienu, kaut vai no mājas uz darbu vai otrādi par notikumu. To Alfa izpilda brīnišķīgi.