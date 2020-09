Eksperts: "maigais hibrīds" ir mārketinga triks un citas atziņas par hibrīdauto

Taču to hibrīdu tagad ir daudz un tie ir tik dažādi, ka cilvēki tos neatšķir vienu no otra. Nezina, kādu īsti vajag, lai ieguldītā nauda atmaksātos, jo hibrīds joprojām ir kaut nedaudz, bet dārgāks par parastu dīzeli vai benzīna automašīnu.

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Mārtiņš Vilkājs, Skandi Motors servisa meistars: “Hibrīdi ir vairāki veidi. Ir Mild Hybrid, kas ir tikai nosaukums. Plug in hibrīds, kas ir uzlādējams un daļēji ir elektromobilis. Ir arī parastais hibrīds, kur elektrība piedalās tāpēc, lai kompensētu benzīna motora nepilnības.”

Viena no šim nepilnībām ir ļoti augsts momentānais patēriņš kustības uzsākšanas brīdī. Pat parastam kompaktklases automobilim tas var uzlēkt līdz 50 litriem uz simtu. Elektromotors spēj šo kustības fāzi paņemt uz sevi.

Tomēr, ja gribas reāli izbaudīt divu motoru iespējas, vajadzīgs plug-in jeb lādējamais hibrīds. Tā gaitas baterija ir desmitreiz ietilpīgāka nekā parastajam hibrīdam, un kaut kur noteikti ir vieta, kur iespraust štepseli. Mitsubishi Outlander PHEV tādu ir pat vairākas. Šis ir viens no retajiem plug-in hibrīdiem, kuru var lādēt arī no ātrā lādētāja. Parasti plaginus var uzlādēt tikai no sadzīves tīkla vai Wallbox.