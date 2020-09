Pēc divām nedēļām Ķīpsalā notiks izstādes "Auto 2020" speciālizlaidums

Neizpaliks arī jauno automobiļu ekspozīcija, kurā varēs aplūkot “Audi”, “Dodge” (RAM), “Fiat”, “Jeep”, “SEAT”, “Subaru”, “Volkswagen” u. c. marku spēkratus. Savukārt komerctransportu pārstāvēs “Iveco”, “Otokar” autobusi, “MAN Truck” ar jauno “TGE” kravas furgonu, “Fiat Professional” un VW.

Savukārt konkursa “What Car? Car of the Year 2020” nomināciju uzvarētājus – “BMW” 3. sērija, “Ford Puma”, “Škoda Scala” un “Superb Combi”, “Peugeot 5008” u. c. savā ekspozīcijā būs izstādījis portāls WhatCar.lv, kas Latvijā pārstāv pazīstamo britu izdevumu “WhatCar?”. Turklāt turpat būs apskatāms aktuālās paaudzes “Porsche 911 GT3 RS” (991.2) – šis braukšanai pa sacīkšu trasēm paredzētais “Porsche” attīsta 500 zirgspēku un ir trešais šīs markas sērijveida spēkrats, kuram leģendārās Nirburgringas trases apli izdevies nobraukt mazāk nekā septiņās minūtēs.