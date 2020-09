1943. gada vasara Vācijai bija beigu sākums sapnim par “Tūkstoš gadu Reihu”. Pēc 900 dienu ilgā Ļeņingradas aplenkuma beigām un asiņainās Staļingradas kaujas sākās padomju armijas pretuzbrukums un nacistiskās Vācijas armijas atkāpšanās. Eiropas ziemeļos vācieši ieņēma aizsardzības pozīcijas pie Narvas upes uz Igaunijas un Krievijas robežas.

Kaujas bija asiņainas - padomju armija tur koncentrēja milzīgus Ļeņingradas frontes spēkus. Tās plānos bija izsist sev ceļu uz Igaunijas ziemeļiem, no kurienes atkārtoti uzbrukt Somijai un Latvijai, tad virzīties tālāk uz Austrumprūsiju.

Nelielā Toilas ciema zvejnieku osta un tās apkārtne bija viens ķēdes posms lielajā kara bildē. Netālais Peipusa ezers un apkārtnes milzīgie purvi padarīja šo reģionu padomju armijai grūti šķērsojamu, tāpēc karadarbība koncentrējās salīdzinoši mazā zemes laukumā Igaunijas ziemeļaustrumos. 1944. gada vasaras beigās kaujas šeit notika uz zemes, debesīs un jūrā. Lai apturētu padomju armijas karakuģu uzbrukumus, naktīs vāciešu mīnu licēji izbrauca no tuvākās apkārtnes ostām un jūrā izlika mīnas. Baltijas jūra tika nosēta ar mīnu laukiem. Dienas gaismai iestājoties, kontroli pār debesīm un jūru pārņēma padomju armija. Krievu mīnu traleri - kuģi ar zemu iegrimi - neskarti peldēja pāri ragainajām mīnām, ar traļu palīdzību ķemmēja jūras dibenu un nogrieza atrasto mīnu enkurus. Kad tās, atsvabinājušās no enkuriem, no 3-6 metru dziļuma uzpeldēja virs ūdens, krievi ar lielgabaliem tās sašāva un tādā veidā atbrīvoja ceļu saviem kuģiem.

Tā augusta naktīs vācieši turpināja veidot mīnu laukus, bet dienas gaismā krievi centās tos neitralizēt. Laikā, kad vēl neeksistēja GPS tehnoloģijas, mīnu lauku paplašināšana vāciešiem bija bīstama operācija. Kļūdīšanās pat par 100 metriem varēja beigties ar katastrofu. Tāda viņiem izvērtās nakts uz 18. augustu, kad no Helsinku ostas jūrā izgāja vairāki vāciešu mīnu licēji ar 54 mīnām uz katra kuģa. Neilgi pēc pusnakts viens no mīnu licējiem - T30, kuģis ar 137 cilvēku apkalpi, uzskrēja uz pašu iepriekšējās naktīs izliktās mīnas. Tikai minūti vēlāk vēl viens no kuģiem - T22 ar 143 cilvēkiem uz klāja, arī uzskrēja uz divām savām mīnām. Sprādzieni sadalīja abus kuģus divās daļās, un dažu minūšu laikā tie nogrima ar visām 108 mīnām. Līdz pat šai dienai saspridzināto kuģu vraki un nesprāgušās mīnas atrodas Baltijas jūras dibenā netālu no Igaunijas krastiem.

Šīs mīnas un kuģu vraki nav vienīgās kara atliekas jūras dibenā. Baltijas jūra pie Igaunijas, Latvijas un Somijas krastiem ir nosēta ar Pirmā un Otrā pasaules kara laika nesprāgušām torpēdām, dziļbumbām, mīnām, kara un kravas kuģu vrakiem, kuru tvertnēs vēl joprojām atrodas tonnām degvielas.

Pie Dānijas un Vācijas krastiem gan vācieši, gan krievi noslīcināja tonnām fosfora bumbu, kuru korpusi daudzo gadu garumā ir sadalījušies, un to saturs - fosfora «dzintars» tiek izskalots arī Baltijas valstu pludmalēs. Pie Somijas krastiem tieši zem rosīgā kuģu un prāmju ceļa jūras dzelmē guļ uz mīnas uzskrējušais Latvijas karakuģis «Virsaitis». Baltijas jūrā mīnas ir izlikuši vācieši, krievi, angļi un franči. Igaunijas jūras administrācija, kas ir atbildīga par jūras dibena kartēšanu pie Igaunijas krastiem, katru gadu atklāj ap desmit jauniem kuģu vrakiem. Jūras dzelmē joprojām atrodas milzīgs daudzums neidentificētu vraku.

FOTO: Arhīva foto

Toila, 2020. gada augusts

Tieši 76 gadus pēc kaujām Igaunijas ziemeļos es stāvu mazajā Toilas ostiņā un neredzu nekādas liecības par šejienes un tuvākās apkārtnes kara laika šausminošajiem notikumiem. Miegainajā ostiņā ūdenī snauž dažas zvejnieku laivas un kuģīši, pie kuriem rosās vien pāris zvejnieki. Vēl te ir bariņš mazu bērneļu, kuri vienvietīgās laiviņās ar baltām burām turpat ostas kanālā gūst burāšanas pamatapmācību. Tāda ir Toilas ostas šodienas idille. Pēdējās dienās šo ainavu ir papildinājušas dažas armijas teltis ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas karogiem, vairākas armijas automašīnas, un ūdenī starp zvejnieku laivām ir parādījušās jaudīgas ātrlaivas. Šeit notiek Baltijas valstu ūdenslīdēju mācības - jūrā tiek meklētas un iznīcinātas nesprāgušās kara laika torpēdas un mīnas.

Onils Marcinkus, Jūras spēku Mīnu kuģu eskadras ūdenslīdēju komandas komandieris, burtiski bija klāt pie Latvijas Jūras spēku ūdenslīdēju komandas radīšanas šūpuļa. 1993. gadā viņš sāka dienestu jaunizveidotajos Latvijas Jūras spēkos, kuros no nulles vajadzēja izveidot ūdenslīdēju komandu. To laiku viņš atceras kā interesantu un pārdrošu. No šķūnīša tika izvilkts padomju laika ekipējums - 90 kilogramus smags ūdenslīdēja tērps, no mucas izritināta 200 metrus gara šļūtene, pa kuru viņa biedri no krasta pumpēja gaisu lielajā, apaļajā ķiverē; tā viņš pa Daugavas dibenu, smagajos zābakos lēkādams gluži kā uz Mēness, šķērsoja lielo upi 15 metrus zem ūdens. «Ja pārtrūktu gaisa padeve, būtu jāelpo gaiss no apakšbiksēm ārā,» smejas Onils, atcerēdamies jaunības neprātu. Tehnisku problēmu gadījumā izglābties nebūtu iespējams.

Kādā NATO sapulcē norvēģi piedāvājās palīdzēt Baltijas valstīm izveidot ūdenslīdēju komandu un nodot tai savas zināšanas. Tā uz Norvēģiju sāka braukt pirmie baltieši - kuģu ūdenslīdēju kursi, ūdenslīdēju iegremdēšanās darbu vadītāju kursi, ūdenslīdēju-atmīnētāju kursi, barokameras operatora kursi, mīnu sensoru kursi. Tas bija Latvijas armijas ūdenslīdēju komandas sākums. Ūdenslīdēju skolu tika nolemts celt Liepājā, Norvēģijas Jūras spēki palīdzēja ar ekipējuma un barokameras dāvinājumu.

Kļūšana par ūdenslīdēju nav pastaiga rožu dārzā. Būs jānirst 50 metru dzīlē, kur ir melna tumsa, ūdens temperatūra tikai nedaudz virs nulles, tur viņš viens pats strādās ar mīnu, kas kļūmes gadījumā var uzsprāgt.

Tur lejā - trīs deviņstāvu māju «augstumā», ūdenslīdējam ir jābūt pārliecinātam par sevi, jābūt gan psiholoģiski, gan fiziski izturīgam.

Lai to pārbaudītu, visās NATO dalībvalstīs topošajiem ūdenslīdējiem ir jāizkļūst cauri skarbiem motivācijas nedēļas pārbaudījumiem. To reizi Norvēģijā Onils atceras kā nokļūšanu kādā amerikāņu filmā. Nedēļa bez gulēšanas un ēšanas, pa kalniem un purviem ar neiedomājami grūtiem fiziskiem un psiholoģiskiem pārbaudījumiem. Tie, kas neiztur slodzi un sāk psihot, tos izmet ārā. Tos, kuri nevar vairs paiet, kā malku salādē bulciņu vāģī un prom. Atmīnētāju kursu, kuru toreiz iesāka 15, pabeidza vien četri, Onils tai skaitā.

FOTO: Jānis Vingris

Tagad Latvijas ūdenslīdēji ir vieni no labākajiem Eiropā. Uz apmācību pirms 20 gadiem izveidotajā ūdenslīdēju skolā brauc kursanti un instruktori no Lietuvas un Igaunijas. Ir bijuši kursanti arī no Gruzijas, Ķīnas, Azerbaidžānas, Ukrainas un Horvātijas. Latvijas ūdenslīdēju komandā ir karavīri ar 15 gadu pieredzi. Viņi ir bijuši daudzās mācībās un misijās. «Tik pieredzējusi komanda reti kur ir,» stāsta Onils Marcinkus. «Brīžiem ir tā, ka esam vienīgie, kas var kaut ko darīt. Vācieši nirst tikai līdz noteiktam dziļumam, citi nav kvalificēti celt augšā mīnas. Mēs tam esam gatavi.»

Bija laiks, kad uz karakuģiem piekomandētie ūdenslīdēji mizoja kartupeļus vai dežurēja pie trapa. Tagad vairs ne. Latvijas ūdenslīdēji ir iekarojuši cieņu un prestižu. Arī Liepājas Ūdenslīdēju skolā pārbaudījumi ir grūti. Kandidāti tiek kārtīgi testēti ar tā saucamo slapjo nedēļu, kura kursantam jāpavada slapjumā un ūdenī - peldēšana, niršana, nakts peldēšana, 10 km virsūdens peldēšana ar pleznām. Barokamerā tiek pārbaudīta kursantu spēja izlīdzināt spiedienu deguna blakusdobumos, psiholoģiskā noturība, atrodoties slēgtā telpā. Iegremdējoties 50 metros, ūdens spiediena rezultātā saspiestā slāpekļa gāze organismā iedarbojas kā smieklu gāze. Var gribēties pasmieties kopā ar zivtiņām, var sākt reibt galva, ir grūtības koncentrēties un pieņemt svarīgus lēmumus. Visi nevar būt par ūdenslīdējiem.

Ukraiņi, pie kuriem uz mācībām ir braukuši Latvijas ūdenslīdēji, grib izveidot tādu pašu augsti kvalificētu ūdenslīdēju komandu, kāda ir Latvijai. Pie Berdjanskas ostas Krievija pludina viņiem virsū mīnas, kas draud iznīcināt vietējo ostas biznesu. Latviešu ekspertīze mīnu neitralizēšanā būs ukraiņiem noderīga.

Otrā pasaules kara laikā populārās enkurmīnas mūsdienās gandrīz vairs netiek izmantotas. Tās ir aizstātas ar gudrajām - magnētiskajām, akustiskajām, seismisko sensoru, neredzamajām jeb stealth mīnām. Mūsdienu kuģi ir aprīkoti ar sonāriem un redz to, kas viņiem ir priekšā. Mīnas neitralizēšanai tiek sūtīti roboti vai ūdenslīdēji. Jūras mīnas ir lielas, un tajās var salikt kādus datorus grib. Dators atpazīst pretinieka kuģu dzenskrūves skaņas, kuras pirms tam kāds «makšķernieks» ostas kanāla malā ir ierakstījis. Ir mīnas ar iebūvētiem skaitītājiem. Iegremdētā mīna nogaida, kad garām paies pirmie kuģi, un uzsprāgst tikai tad, kad ir iespēja iznīcināt lielo kuģi. Mīnu ražošana ir dārga, un pārsvarā tās rada nevis ūdenslīdēju, bet gan kuģu likvidēšanai. Bet riski pastāv, tāpēc militāro ūdenslīdēju ekipējums ir īpašs - re-breather jeb slēgtā vai pusslēgtā cikla aparāti, kas absorbē izelpoto CO2, nerada burbuļus un skaņu, kas var aktivizēt akustiskās mīnas. Plastmasas, kapara ekipējuma detaļas un titāna baloni, ar kuriem var apiet mīnu magnētiskos sensorus. Ar šādu ekipējumu aprīkotie armijas ūdenslīdēji var atrasties zem ūdens nepamanīti.

«Mūsu galvenais uzdevums ir atpazīt un iznīcināt mīnas gan uz sauszemes, gan jūrā, arī iekšējos ūdeņos,» stāsta Marcinkus. Katru reizi, kad Rīgā ir piestājuši NATO karakuģi, ūdenslīdēji pirms tam pārbauda piestātni. Ūdenslīdēji piedalās arī sauszemes un gaisa spēku karavīru apmācībās. Piemēram, helikopteru pilotu mācībās, kad pilotiem tiek simulēta avārijas situācija un viņiem ir jāmācās izkļūt no ūdens. Krēslu ar piesprādzēto pilotu iemet no kuģa jūrā, un viņam ir jāmāk tikt ārā. Ūdenslīdēji piedalās, lai uzraudzītu pilotu drošību.

HODOP jeb vēsturiskās munīcijas neitralizēšanas operācija

Jau nedēļu ik rītu mazo Toilas ostiņu pieskandina skaļa kompresoru rūkoņa - pirms došanās jūrā ūdenslīdēji balonos iepilda saspiestu gaisu. Tā kā mācības notiek Igaunijā, uzdevumus dod mācību organizatori - igauņi. Latvijas komandas šodienas uzdevums ir pēc igauņu dotajām koordinātēm astoņus kilometrus no krasta 25 metru dziļumā atrast dzelmē gulošu torpēdu, pacelt un aiztransportēt uz spridzināšanas vietu - 2 kilometrus nostāk no kuģu vrakiem, kuru tvertnēs joprojām atrodas tonnām degvielas. Dienu iepriekš Latvijas komanda no 36 metru dziļuma izcēla un uz spridzināšanai drošajiem ūdeņiem nogādāja citu piecmetrīgu torpēdu. Atrasto torpēdu likvidēšana notiks mācību pēdējā - septītajā dienā.

400 zirgspēku laiva uzņem ātrumu un, šaujoties pāri viļņiem, dodas jūrā. Tālumā redzams Igaunijas krasta apsardzes kuģis, kurš sniegs palīdzību, ja būs vajadzība. Astoņus kilometrus no krasta, ar rokas sonāru aprīkoti, no laivas ūdenī ielaižas divi ūdenslīdēji. Lejā, jūras dibenā, būs tumšs un lukturu gaismā redzamība būs vien ap 50 centimetriem. Sonāra ekrānā būs redzams tas, ko ar savām acīm ieraudzīt un atrast būtu ļoti grūti. Vēl brīdis, un abi ūdenslīdēji pazūd ūdenī. Paredzamais darba laiks zem ūdens - 10-20 minūtes. Komandieris ziņo Mācību vadības centram, ka Latvijas ūdenslīdēji ir sākuši darbu, pārējie laivā vēro spilgti oranžo boju, kas šūpojas viļņos un ir vienkāršots nirēju saziņas līdzeklis ar laivu. Četras reizes paraustīta boja nozīmēs to, ka nirēji beidz darbu un paceļas. Ar bojas raustīšanu nirēji var arī dot signālu, ka ir vajadzīga palīdzība. Ūdenslīdēji ir sasaistīti ar bojas striķi un var tikt izvilkti no dzelmes, ja ir tāda vajadzība.

FOTO: Jānis Vingris

Kad ūdenslīdēji ir atraduši meklēto torpēdu, viņi novērtē tās kaujas galviņu un vispārējo stāvokli, izlemj, ko ar to iesākt. Ja torpēda nav iegrimusi pārāk dziļi zemē un ir transportējama, tad to sagatavo pacelšanai. Pēc tam lejā iet nākamie divi ūdenslīdēji ar diviem maisiem, no kuriem katrs var pacelt vienu tonnu lielu smagumu. Maisi tiek piestiprināti katrā torpēdas galā un atritināti. Pēc tam šajos gultas izmēra maisos no augšas caur šļūtenēm tiek iepumpēts gaiss, līdz tie paceļ torpēdu un tā karājas maisos. Šajā brīdī torpēda ir gatava transportēšanai - jaudīgā ātrlaiva to lēnām velk uz spridzināšanas vietu, kur tiek veikts operācijas nākamais solis - torpēdas nolaišana atpakaļ jūras dibenā. Šeit to nākamajā dienā gaida iznīcināšana.

Niršana Latvijas, Igaunijas un Lietuvas komandām notiek pamīšus. Kad latviešu ūdenslīdēji ir iekāpuši atpakaļ laivā, kaut kur citur jūras dzelmē ielaižas igauņi, tad lietuvieši. Mācību vadības štābs cieši uzmana, lai niršana komandām nepārklātos un nelaimes gadījumā nirējiem vienmēr būtu pieejama barokamera.

Barokamera

Kad dakteris pie cilvēka artērijas pieliek doplera stetoskopu, viņš austiņās dzird 'šššš-šššš' skaņu. Tās ir asinis, kas šalc mūsu asinsvados. No ūdens izkāpuša ūdenslīdēja artērijā dakteris dzird 'buļ-buļ-buļ, buļ-buļ-buļ'. Lielā spiediena rezultātā, ko ūdenslīdēji izjūt zem ūdens, gaiss viņu plaušās tiek saspiests un izveidojas slāpekļa burbulīši, kas no plaušām iekļūst asinsvados un skrien caur tiem. Paceļoties no liela dziļuma, ir ļoti svarīgi, lai ūdenslīdēji ievērotu striktu pacelšanās protokolu - pareizu dekompresiju ar piestāšanu un nogaidīšanu noteiktos dziļumos. Piemēram, pāris minūtes 6 metru dziļumā un vēl pāris minūtes 3 metru dziļumā. Pārāk ātri paceļoties, cilvēka organismā rodas līdzīgs efekts kā strauji atvērtā kokakolas pudelē, no kuras šņākdami ar sparu nāk ārā slāpekļa gāzes burbuļi. Nepareizas pacelšanās gadījumā lielie burbuļi iesprūst asinsvados, locītavās, mugurkaulā, smadzenēs. Tas nirējam var draudēt ar paralīzi, elpošanas apstāšanos vai lielām sāpēm. Visbiežāk ļoti sāp locītavas. Ja ūdenslīdējs pēc uzniršanas jūt lielas sāpes, ir skaidrs, ka asinsvados ir iesprūdis slāpekļa burbulis. Ir vajadzīgas 12 stundas, lai nirējs izelpotu šos burbulīšus ārā no organisma.

Gadījumos, kad ūdenslīdējs no liela dziļuma kādu iemeslu dēļ ir bijis spiests pacelties ātrāk, nekā paredz pareiza pacelšanās, viņam ir vajadzīga barokamera un ūdenslīdēju ārsta palīdzība. Krastā, ūdenslīdēju nometnē, vai uz kuģa vienmēr gatavībā ir ārsts un barokamera. Latvijas slimnīcās barokameru nav, tikai armijai. Cietušais no negadījuma vietas tiek evakuēts uz krastu un ievietots barokamerā zem spiediena, kur burbuļi asinīs tiek saspiesti maziņi - kā dziļi zem ūdens. Cietušajam pāriet sāpes, un nākamajās sešas stundas no viņa organisma barokamerā tiek izdzīts slāpeklis.

Komandieris Onils Marcinkus ūdenslīdēju ārstus sauc par zelta gabaliņiem. Igaunijā ir tikai viens tāds. Latvijā un Lietuvā arī pa vienam. Parasti ārsti, kas astoņus gadus ir izmācījušies medicīnas skolā, neraujas dienēt armijā. Topošajam ūdenslīdēju ārstam būs vēl papildus jāmācās mediķu skolā Amerikā.

Igauņu ūdenslīdēju ārsts man izrāda barokameru. Tai ir divas galvenās funkcijas - ielaist noslēgtajā bundulī gaisu un izlaist. Cietušais tiek ievests hermētiski noslēgtā telpā, kas atgādina zemūdeni un kuru ar ārpasauli savieno apaļas, hermētiskas durvis, mazs apaļš iluminators, pa kuru ārsts var uzmest aci pacientam, un medical lock jeb lūka, pa kuru var padot zāles un dzeramo.

FOTO: Jānis Vingris

«Vari pamēģināt paslēgt slēdžus,» saka ārsts. Pagriežu vārstu, un barokamera sāk sīkt un šņākt, dzenot iekšā spiedienu. Manometra iedaļas rāda, kāda ūdens spiediena imitācija tiek radīta barokamerā. Trīs metri uz manometra atbilst 3 metriem zem ūdens. Fizioloģiskais efekts, ko cilvēks barokamerā izjūt, ir tieši tāds pats kā zem ūdens, izņemot to, ka viņš paliek sauss.

«Tagad ej iekšā, varēsi izjust, kā ir,» saka ārsts. Viņš paliek ārā pie barokameras vadības pogām un slēdžiem, bet es iekāpju baltajā bunduļa istabā ar mīkstiem spilveniem. Hermētiskās durvis noslēdzas, un mazo telpu piepilda šņākoņa. Pēc brīža jūtu spiedienu ausīs, līdzīgi, kā ienirstot līdz baseina dibenam. «Trīs metri,» skaļruņos ieskanas ārsta balss, un aiz mazā iluminatora biezā stikla parādās viņa galva. «Vai ejam dziļāk?» Pamāju ar galvu un pamazām jūtu, kā uz bungādiņām sāk spiest arvien lielāks un lielāks spiediens, kuru cenšos izlīdzināt, vienlaicīgi ar pirkstiem aizspiežot degunu un izpūšot gaisu caur to. Pēc dažām minūtēm esmu «nolaidies» līdz desmit metru dziļumam.

Spridzināšana

Kuģu vraki un mīnas ir meklētas arī sen pirms moderno tehnoloģiju parādīšanās. Ar sentēvu metodi - divas zvejnieku laivas katra aiz sava gala vilka pa pa grunti metāla trosi, līdz tā aizķērās aiz kāda augstāka objekta. Uz šo vietu tika izsaukti ūdenslīdēji, kuri tikai pēc nolaišanās varēja konstatēt, vai tas ir bijis akmens, kuģis vai kāds cits objekts. Pirmā pasaules kara laikā tika izmantota tā sauktā galvaniskā meklēšana. No kuģa jūrā ielaida metāla trosi ar spriegumu. Ja trose jūras dibenā pieskārās pie kā metāliska, to varēja redzēt uz voltu mērītāja uz kuģa.

Zvejniekiem gadoties tīklos nozvejot kādu mīnu. Pēc protokola viņiem ir jāizsauc armijas ūdenslīdēji, kas ierodas mīnu likvidēt. Bet bieži vien zvejnieki mīnu iesviež atpakaļ jūrā, lai nebūtu ilgā dīkstāve.

FOTO: Jānis Vingris