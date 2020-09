Vilde par dvēselei sāpīgo: Sapratu, ka es sev daru pāri...

"Pasākumu biznesa pietrūkst, bet ne tādā līmenī, kā es to darīju. Kas mani apstādināja, bija tas, ka sapratu, ka esmu nelaimīga, jo visu laiku strādāju un man nav dzīves! Es sapratu, ka sev daru pāri. Es sev daru pāri!" atklāti raidījumā runā Sindija Vilde, kura nesen atgriezās no četrus mēnešus ilgas dzīves Portugālē.

"Aizvainojumu. Aizvainojumu pret cilvēkiem, kuri bijuši neiecietīgi pret mani un nav mani cienījuši... Es aizvien ar to cīnos un neesmu tikusi galā, bet,

Tu saproti, ka cilvēks, kas tevi ir nodevis, tev pārmetis, nav cienījis, ir apmelojis, vienalga kādā veidā ir tevi aizskāris un sāpinājis (iespējams, pat to nesaprotot), nekad neizmainīs situāciju. Tā paliks tāda pati, kā ir, un tev ar to ir jāsadzīvo.

Un, ja tu uz to situāciju paskaties kā uz mazu bērnu, - tev gribas pasmaidīt. Paņem un samīļo to bērnu.

Tā tu dzīvo ar to aizvainojumu. Zinu, ja tu uz to aizvainojumu reaģēsi ar negativitāti, tas radīs vēl lielāku negatvitāti, un tas nav vajadzīgs. Trakākais, ka es nevaru aiziet no šiem cilvēkiem, jo tie ir pārāk tuvi cilvēki.