Viena attēla stāsts: baltkrievu sievietes pretojas aizturēšanai

8.septembrī Minskā notika kārtējā akcija protestu laikā aizturēto atbalstam. Uz to galvenokārt sapulcējās sievietes, daļa ņēma līdzi bērnus. Neskatoties uz to, ka Baltkrievijas omonieši parasti aiztur tikai vīriešus (sievietes nereti bez sevišķām bailēm metas šādām aizturēšanām pa vidu, lai tās nepieļautu), šoreiz viss bija citādi.

"Cilvēki sapulcējās laukumā pie Komarovskas tirgus - vietā, kur 12.augustā notika pati pirmā sieviešu akcija," stāsta fotogrāfs. "Pa laukumu staigāja milicis ar skaļruni, sakot, ka pulcēšanās ir neatļauta un pārkāpj likumu. "Izklīstiet, citādi pret jums var tikt izmantots spēks un jūs var aizturēt," viņš teica. Sākumā tika aizturēti apmēram desmit cilvēki. Pēc tam protestētāji devās uz pilsētas centru, uz Neatkarības prospektu. Viņi gāja pa šaurām ielām, tāpēc kolonna, kurā bija līdz apmēram tūkstoš cilvēkiem, bija puskilometru gara. Piebrauca autobusi bez numurzīmēm, kuros atradās spēka struktūru pārstāvji, un sākās aizturēšanas. Kāds mēģināja aizbēgt, pārējie savācās lielās grupās pie bijušās rūpnīcas "Horizont". Es fotografēju vienu no šādām grupām."

"Pretī stāvēja cilvēki ar slēpošanas maskām galvā, dodot pavēles, ko darīt tālāk," situāciju raksturo Jerčaks. "Pēc tam vairāki cilvēki militārajās formās sāka spiest cilvēkus pie sienas - lai gan patiesībā viņi nevis grūda cilvēkus, bet gan mēģināja no ķēdes izraut cilvēkus.

"Es esmu žurnālists, tāpēc izvairos no personīgiem vērtējumiem, tas ir politologu vai protestu dalībnieku uzdevums. Lai manā vietā runā manas fotogrāfijas. Katru reizi, kad dodos fotografēt, pastāv iespēja, ka mans žurnālista statuss mani nepasargās un ka mani arestēs - tāpat kā manus kolēģus, kurus pagājušonedēļ trīs diennaktis turēja policijas iecirknī, bet pēc tam izolatorā. Viņus atzina par vainīgiem dalībā nesankcionētā akcijā. Viņiem piesprieda trīs dienu ieslodzījumu, ko viņi jau bija aizvadījuši policijas iecirknī un Okrestinā. Es saprotu, ka man ir iespēja piedzīvot to pašu vai vēl ko ļaunāku. Cerams, ka izdosies no tā izvairīties," pauž Jerčaks.