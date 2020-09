Lukašenko solās neatdot varu

Man bieži pārmet to, ka "viņš varu neatdos". Pareizi pārmet.

"Vara netiek dota tāpēc, lai to paņemtu, pamestu un atdotu," viņš piebilda.

"Deviņdesmito gadu vidū tā [vara] mētājās dubļos, pret to slaucīja kājas. Tāpat kā pret jums - tiem, kam bija uzpleči. Daudzi no jums šo posmu atceras. Un es negribu, lai Baltkrievija atgriežas šajā laikā. Tāpēc neviens neuzdrošināsies iemest varu dubļos, kā viņi to prasa," rezumēja Lukašenko.