Kā nodzīvot ilgi un laimīgi jeb 7 padomi veselības pratības stiprināšanai

Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa uzsver: “Medicīna sastāda tikai 10 – 15% no visa fona, kas ietekmē cilvēka veselību. Pārējais atkarīgs no samērīgas attieksmes, piekopjot veselīga dzīvesveida paradumus un neieslīdot atkarībās vai galējībās. Ir kritiski svarīgi Latvijas sabiedrībā veicināt izpratni par veselības pratības nozīmīgumu un apziņu par to, ka katra cilvēka veselība, pirmām kārtām, ir paša rokās”. “Ne laulātais draugs, kas zvērējis būt kopā, līdz nāve šķirs, ne valsts, ne priekšnieks, ne kaimiņiene aiz sētas un pat ne ārsts nav atbildīgs par cilvēka veselību, bet viņš pats. Izņemot bērnus, kuru turpmākās dzīves kvalitāte būtiski ir atkarīga no viņa vecāku veselības pratības,” sarunu festivāla “Lampa” diskusijā “Ko ārsts tev nestāsta?” uzsvēra Ingūna Liepa.