Mostos ar stresu, elpas trūkums, īgnums jeb kā cīnīties ar rudens pelēkumu

Daudziem cilvēkiem papildus slodzei darbā un mācībās tas rada pastiprinātu stresu. Kā izvairīties no stresa un ko darīt, lai to mazinātu, iesaka farmaceite Ieva Zvagule.

Taču ir lietas, kuras varam darīt, lai pasargātu sevi no lieka stresa,” pauž Ieva Zvagule.

Viens no galvenajiem stresa cēloņiem ir pārslodze. Cenšanās paveikt vairākus darbus vienlaikus, turklāt tik labi, cik vien iespējams, ir neizbēgama ikdienas sastāvdaļa. Darbs un mācības, pienākumi ģimenē, bērnu dienas kārtības organizēšana, sabiedriskās aktivitātes – tas viss ir jāpaveic, taču ļoti svarīga ir laika plānošana.

Vēl viens izplatīts stresa cēlonis ir realitātes neatbilstība cilvēka vēlmēm. Turklāt cilvēku spējas tikt galā ar vienu un to pašu situāciju ir dažādas – kas vienam nesagādā grūtības, citam izrādās liela stresa avots. “Ikdienā ne viss notiek tā, kā esam ieplānojuši, un ne vienmēr varam kontrolēt situāciju,” atgādina farmaceite Ieva Zvagule. “Protams, tas rada lieku uztraukumu. Visvairāk cilvēkus satrauc tas, ka viņiem trūkst informācijas. Ja bērns vakarā laikus nepārnāk mājās, vecākiem sākas stress, iztēlē uzburot baisas ainas, kaut gan bērns, piemēram, ciemojas pie kaimiņiem. Tas, ko varam kontrolēt, ir ģimenes “iekšējās kārtības noteikumi”, kurus pārrunājam ar bērniem un vienojamies, kā jārīkojas, ja sanāk aizkavēties ārpus mājas.”

Rudenī cilvēkus ietekmē arī tumšā diennakts laika pagarināšanās. Tāpēc ieteicams maksimāli izmantot dienas gaismu, brīvdienās uzturēties saulē, kamēr to atļauj laika apstākļi, un lietot D vitamīnu, kuru gandrīz nav iespējams uzņemt ar pārtikas produktiem.

Nogurums, vājums, aizkaitināmība, īgnums, nomākts garastāvoklis, satraukums, saslimšanas sajūta, elpošanas grūtības ir galvenās pazīmes, kas pieaugušam cilvēkam signalizē par pārlieku stresu. Savukārt bērniem tas visbiežāk izpaužas kā uzvedības traucējumi – komunikācijas grūtības un regulāra melošana ir trauksmes signāls vecākiem. “Bērnu par to nevajadzētu rāt, bet papētīt, kas bērna ikdienā var izraisīt stresu, un meklēt situācijai risinājumus. Iespējams, bērnu nomāc kādas problēmas skolā. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš pirmklasniekiem, sevišķi tiem bērniem, kuri nav gājuši bērnudārzā – nav viegli iedzīvoties klases kolektīvā, pielāgoties skolas ritmam. Tāpat svarīgi vērot, kā jūtas citu pārejas posmu skolēni – no sākumskolas uz pamatskolu, no pamatskolas uz vidusskolu, vidusskolas pēdējā klasē,” uzsver farmaceite.