Eksperts: ķermeņa valoda liecina, ka Putins noteiks Baltkrievijā notiekošo

"Lukašenko ir atbraucis ar balto karogu un ir Putina kungam "uz āķa". Iniciatīva ir Putina rokās gan par to, kas notiks Baltkrievijā, gan par to, kad Lukašenko būs jāaiziet no amata," tā Sprūds, piebilstot, ka mēs neredzēsim Baltkrievijā teritoriālo aneksiju, bet gan drošības un ārējās politikas aneksiju.