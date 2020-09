Mikrobu džungļi mūsmājās: vai patiešām mājoklis ir netīrāks par ārtelpām?

Mikroorganismi ir tik sīkas būtnes, ka tās nav iespējams saskatīt ar neapbruņotu aci - dažkārt tās var būt cilvēkam bīstamas un atrasties milzīgā daudzumā uz šķietami tīras virsmas. Tieši šā iemesla dēļ nekad nevaram apgalvot, ka konkrēta māja, vieta vai priekšmets ir pilnībā tīrs, ja vien to pirms neilga laika kāds nav dezinficējis ar speciālu dezinfekcijas līdzekli. Grāmatas "The Great Indoors: The Surprising Science of How Buildings Shape Our Behavior, Health and Happiness" autore un žurnāliste Emīlija Antesa atklāj, kā un cik ļoti cilvēkus ietekmē sēņu sporu, baktēriju un citu mikroorganismu sastāvs mājoklī.