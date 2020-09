Koncertsērijā "Art of Riga Jazz" oktobrī viesosies poļu, vācu un itāļu mākslinieki

Par “Art of Riga Jazz”

“Art of Riga Jazz” ir īpaša improvizācijas un džeza mūzikas koncertu un meistarklašu sērija muzikāli aizrautīgiem klausītājiem, kuri novērtē augsti kvalitatīvu māksliniecisko sniegumu un izjūt kāri pēc arvien jaunām skanējuma niansēm. Šīs sērijas ietvaros Rīgā jau uzstājušies tādi pasaules klases mākslinieki kā amerikāņu ģitārists Charlie Hunter un dziedātāja Lucy Woodward, amerikāņu ģitārists Jonathan Kreisberg, amerikāņu steel guitar meistars Roosevelt Collier, amerikāņu bundzinieks Terry Bozzio, amerikāņu trompetists Christian Scott, britu dziedātāja ALA.NI, britu pianists Bill Laurance, portugāļu dziedātājs Salvador Sobral, norvēģu dziedātāja Kristin Asbjornsen, vācu ģitārists Joscho Stephan, brazīliešu dziedātāja Paula Morelenbaum, beniniešu ģitārists un dziedātājs Lionel Loueke, britu/dāņu/zviedru trio “Phronesis”, starptautiskā vīru a cappella grupa “Accent” un vēl citi. Koncertsēriju atbalsta Rīgas dome, Valsts kultūrkapitāla fonds, LR Kultūras ministrija, Gētes institūts Rīgā, Polijas Republikas vēstniecība Latvijā, Itālijas vēstniecība Latvijā, A/S “Tele 2”, A/S “Olainfarm” un SIA “Forum Auto”.