Tiek īstenots unikāls digitāls rīks cīņai pret krūts vēzi

“Mūsdienu IT tehnoloģijas sniedz plašas iespējas cilvēka veselības stāvokļa noteikšanai un šis pētījums ir sākotnējais solis, lai ar pilnu jaudu nākotnē varētu izmantot jau pašlaik zināmās statistiskās un mākslīgā intelekta metodes. Jo vairāk cilvēku piedalās pētījumā, jo lielāka ir datu bāze un precīzāka statistika. Ar mākslīgā intelekta palīdzību, piemēram, neironu tīkliem un dziļo mašīnmācīšanos, izmeklējamā persona var reālā laikā uzreiz saņemt sava stāvokļa novērtējumu, t.i., kur un kādas nobīdes ir no normas, savukārt, veicot papildu izmeklēšanas, iespējams saņemt precīzus ieteikumus tālākai rīcībai. Dažādu reģionu cilvēkiem šī “norma” var būt atšķirīga, tāpēc ir būtiski, lai Latvijas iedzīvotāju dati tiek salīdzināti ar lielu daudzumu citu Latvijas iedzīvotāju datiem. Katrs, kas piedalās šādos pētījumos un pārbaudēs, kontrolē ne tikai savu veselību, bet palīdz to kontrolēt arī citiem cilvēkiem. Pēc kāda laika sistēma sniegs vēl precīzākus slēdzienus, jo katra persona faktiski saņems palīdzību no citām personām, kas ir iesaistītas procesā,” uzsver Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes dekāns profesors Guntis Arnicāns.