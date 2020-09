13 lietas, kuras nevajadzētu mazgāt ar tīru ūdeni

Tīrot lampas vai spuldzes ar mitru lupatu, ūdens var iekļūt spuldžu rozetēs un izraisīt īssavienojumu, kas tālāk var rezultēties ugunsgrēkā. Tā vietā putekļus no lampām notrauc ar sausu lupatu, bet pašus tīrīšanas darbus veic tikai tad, kad lampas ir izslēgtas.

Porainas virsmas, tostarp, ķieģeļi, parasti ir apstrādāti ar aizsargājošu laku, kas neļauj tajās iekļūt mitrumam un pasargā no plaisāšanas. Ja ķieģeļi vai pat cementa virsmas tiek bagātīgi mazgātas ar ūdeni, pamazām šī virskārta nomazgājas nost, atsedzot porainās virsmas mitruma ietekmei. Prātīgāk būtu ķieģeļu sienu tīrīšanā izmantot putekļu sūcēju vai maigas birstes.

Mazgājot zīda audumus ar ūdeni, tas var radīt neatgriezeniskus bojājumus, proti, tā ietekmē var rasties traipi vai diskolorācija. Šis ir ārkārtīgi trausls audums, tādēļ to ir nepieciešams mazgāt ar speciāliem līdzekļiem vai, ideālā variantā, nodot speciālistu rokās, proti, ķīmiskajās tīrītavās.

Līdzīgi kā ķieģeļiem, arī marmors ir porains materiāls, kas ūdens ietekmē var bojāties. Arī marmora kopšanā labāk izvēlies sausu lupatu vai birsti, bet, ja nepieciešams materiālu attīrīt no jaudīgākiem traipiem, saimniecības preču veikalos lūko pēc specializēta līdzekļa.

Lai gan gāzes plīts virsmas attīrīšanā ūdens izmantošana ir neizbēgama, tomēr aizdedzes elementu tīrīšanai tas nebūs piemērots. Ja aizdedzes elementi kļūs mitri, tie neaizdegsies, kad mēģināsi piešķilt uguni. Dažkārt šī situācija atrisinās pati no sevis un aizdedzes elementi izžūst, tomēr var gadīties, ka tie pēc saslapināšanas tiek neatgriezeniski sabojāti. Šī iemesla dēļ, tīrot plīts virsmu, uzklāj tīrīšanas līdzekli tikai ap plīts riņķiem un tīrīšanu veic, nepieskaroties aizdedzes elementiem.

Gluži kā koka grīdām, arī koka mēbelēm mitrums nāks par skādi. Ja padomā no tāda aspekta – ja atstāj pilnu tējas krūzi uz koka galdiņa, var gadīties, ka tā atstās savu zīmogu – aplīti, arī mazgājot galdu ar ūdeni, notiks tas pats process tikai lielākā mērogā. Ūdens vietā izvēlies speciālus sprejus vai aerosolus, bet no tautas metodēm labi darbosies citronu eļļa vai koka eļļa, kas palīdzēs attīrīt mēbeles no niknākiem traipiem.