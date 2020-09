Vilde: es atgriezos tikai dēla dēļ. Kad dzīvošu savu dzīvi? Pēc desmit gadiem man būs jau piecdesmit!

Karantīnas laikā Sindijai Vildei nācās dzīvot šķirti no dēla, kurš palika Latvijā, – cik emocionāli grūts bijis šis posms? Viena no lielākajām Sindijas vēlmēm ir, lai bērns izaugtu par krietnu cilvēku - vai un kā to palīdzēt īstenot var pašas kaislība uz zirgiem?