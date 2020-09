Levits: Vēsturisko zemju likums būs sasniedzis mērķi, ja nākamajām paaudzēm nesamazināsies identitātes daudzveidība

Viņš uzskata, ka Latgales identitāte no šīm vēsturiskajām zemēm ir visspilgtākā, un tā primāri izpaužas latgaliešu valodā un arī vēsturē un citviet. "Likumprojekta jēga, no jūsu pozīcijām raugoties, ir veicināt šo Latgales specifisko identitāti, jo mūsu pašu interesēs ir uzturēt kultūrvēsturisko zemju pastāvēšanu un attīstību, taču valsts pienākums ir to atbalstīt, sekmēt," teica Levits.