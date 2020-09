Ugunsgrēkā Jēkabpilī gājuši bojā divi cilvēki

Ap plkst.11 glābēji saņēma izsaukumu Rīgā, kur degusi vienstāva dzīvojamā māja 25 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija izkļuvuši divi cilvēki. Viens no cilvēkiem ugunsgrēkā bija cietis, tāpēc tika nodots mediķu aprūpē. Divu stundu laikā ugunsgrēks tika likvidēts.

Savukārt vakar vēlu vakarā ap plkst.23 glābēji saņēma izsaukumu Rīgā, kur trīsstāvu dzīvojamā mājā dega dīvāns un sadzīves mantas piecu kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies 15 cilvēki. Savukārt no piedūmotās ēkas tika izglābti četri cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots mediķu aprūpē. Pusotras stundas laikā ugunsgrēks tika likvidēts.