NYT: Trampa deklarācijas uzrāda hroniskus zaudējumus un nodokļu nemaksāšanu

Tādu pašu summu Tramps nomaksājis arī 2017.gadā, bet desmit no pēdējiem 15 gadiem viņš vispār neko nav maksājis, jo tajos Trampa zaudējumi pārsnieguši ieņēmumus, savā svētdienas publikācijā vēsta laikraksts.

"The New York Times" jau sen cenšas piekļūt Trampa ienākumu deklarācijām, taču Baltā nama saimnieks atteicies tās publiskot, lai gan viņa priekšteči saskaņā ar tradīciju to darījuši.