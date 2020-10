Ilgstoša noslēgtība no sabiedrības nav veselīga ne intravertiem, ne ekstravertiem. "Tiem, kuriem patīk palikt atstatus no citiem, tāpat ir nepieciešama sabiedrība, ir grūti būt ilgstoši izolētiem. Nepieciešams kontakts ar vienaudžiem, ko nevar iegūt tikai ar saziņu pa telefonu vai datoru. Klātienes kontakts ir neatsverams, nepieciešama kaut vai maza piespiešanās, lai attīstītu savu ekstraverto daļu, tomēr tās nav aktuālākās grūtības pusaudžu vecumposmā," piefiksē Maija.

Personības attīstībā pusaudžu perioda uzdevums ir separācija – individualizācija. No vienas puses, pusaudzis grib un izjūt prieku pats pieņemt lēmumus, brīvi domāt, izjust un rīkoties pēc sava prāta, grib un bauda neatkarību no saviem vecākiem. No otras puses, viņš var izjust milzīgu tukšumu un savu nenozīmīgumu. Tur, kur bija ļoti nozīmīga emocionāla saite ar vecākiem, tagad ir tukšums. Tukšuma izjūta vai vientulības izjūta var izraisīt milzīgu trauksmi, no kuras "jāglābjas", piemēram, īslaicīgās attiecībās, izklaidēs un azartspēlēs, bīstamos hobijos, vai arī seksā, alkoholā un narkotikās. Pusaudzis intensīvi meklē emocionālus pārdzīvojumus, lai aizpildītu zaudēto. Pusaudžu uzvedība ir grūti paredzama, dažreiz viņi rīkojas kā pieaugušie, dažreiz ir impulsīvi kā bērni, kas kaut ko vēlas – tepat un tūlīt, bet ja nenotiek, tad nevajag, rīkojas neprognozējami un nespēj paši paredzēt savas darbības – tā ir bērnišķu un pieaugušo personības komponentu mozaīka. Atdalīšanās no vecākiem, emocionālo saišu atraisīšana no bērnībā svarīgajiem cilvēkiem nav viegla. Pusaudzis stumj prom savu bērnības pieķeršanos vecākiem un atbrīvoto vietu piepilda ar pieķeršanos sev pašam, tas izskaidro pieaugošo egoismu.