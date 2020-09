Vispirms ir dramatiskas ziņas (vislabāk līķis mucā vai kas tamlīdzīgs), tad seko sižets no Ministru kabineta, sports, tad vēlams, lai būtu sulīga laika ziņu meitene, kas raisītu fantāziju, un, ja atliek laiks, - kultūras jaunumi. Tā ir uzbūvēta cilvēka psihe, un ar to ir jārēķinās. Bet... šajā stāstā tomēr vienmēr ieplāno vietu tā saucamajām soft jeb TV sarunvalodā mīkstajām ziņām, piemēram, kādai pandai piedzimis mazulis vai uzziedējušas sakuras. Tas cilvēkiem vienmēr patīk. Kā pēc sātīga ēdiena kaut kas vieglāks, kā sava veida kuņģa zāles, lai labāk sagremotu iepriekšējo informāciju. Es tieši tā arī uztveru savu lomu šādos pasākumos un nemaz neloloju ilūzijas, ka cilvēks nupat tapis apskaidrots.

Es joprojām esmu pārsteigta par tematisko konferenču popularitāti. Ja mani, piemēram, interesē kāda tēma, es to uzmeklēju kvalitatīvos avotos. Pašlaik internetā pieejams teju viss - tur ir lekcijas, ir fantastiska iespēja klausīties tik daudz rakstnieku darbu. Mans pēdējā laika atklājums ir aplikācija – klausāmās grāmatas, ko es izmantoju, braucot ar auto no darba. Tā es sev atklāju krievu rakstnieku Viktoru Peļevinu, jo drukātā tekstā to nespēju pievarēt, bet šādi – īsta bauda, turklāt konkrēta brīnišķīga aktiera lasījumā. Tāpat paklausies kādu viedu vīru un saproti, ka tā krīze, kas mūs (arī manu darbību) piemeklējusi (ir atceltas manas izpārdotās stāvizrādes) - tas viss ir pārejoši.

Šāds konferenču bizness ir izrādījies ļoti veiksmīgs, jo aizvien vairāk cilvēki meklē atbildes uz jautājumiem, kas ir plašāki nekā pieteiktā tēma. Ir tādi lektori, kas mudina iet un darīt, bet tādos brīžos man ir jautājums - ko tu pats esi paveicis, ja citus māci? Bet no otras puses, varbūt tas, kas man neder, der citam - es vairs neesmu tik kritiska. Nezinu, vai tā ir kāda vispārīga tendence, bet jāatzīst, ka pēdējā laikā aizvien vairāk izvēlos nevis kādu filmu, bet tās vietā apmeklēju lekcijas. Tā, piemēram, biju nopirkusi biļeti uz Irinas Hakamadas lekcijām Rīgā. Tas bija tik svētīgi - īstajā brīdī izdzirdēt tieši to, kas man bija svarīgi!

Es nevaru aiziet prom no savas dabas, apkopot svešas domas un pēc tam pasniegt kā savējās. Televīzijā strādāju vairāk nekā divdesmit gadus, radio katru dienu trīs stundas runāju tiešraidē. Man ir jāapkopo informācija, jāizvelk galvenais domu grauds un jāpasniedz ja ne smieklīgi, tad vismaz gaiši. Un šo gadu laikā man jau ir izstrādājies reflekss, kā panākt vēlamo. Tu aptuveni zini, kādi cilvēki būs atnākuši, ko viņi vēlētos dzirdēt. Protams, iepriekšējā dienā es domās izeju šīm tēmām cauri, tā sakot, uzirdinu zemi. Turklāt es ļoti labi apzinos savu lomu. Reizēm esmu bijusi konferencēs, kas it kā uz mani neattiecas, piemēram, Diabēta asociācijas forumā. Pirms tam es vairākkārt pārjautāju, vai pareizajai personai piezvanīts, jo ne tuvu neesmu tas cilvēks, kas var sniegt padomus par veselīgu dzīvesveidu. Bet viņiem bija vajadzīgs šis atslodzes moments.

Ilona ir izstrādājusi savu savu stilu līdz pilnībai, un viņai ir vienalga, ko par to domā citi. Man šādi cilvēki vienkārši patīk. Turklāt viņa nav čaula, kas nes savu tēlu. Ilonas filmas festivālos ir ieguvušas godalgas, lai arī jāatzīst, ka ne viss man tajās saprotams, bet reizēm tieši tas arī piesaista. Mani fascinē aktrise Guna Zariņa – viena no mūsu laika spēcīgākajām aktrisēm – personībām, kurai piemīt atšķirīgs skaistums. Noteikti jāpiemin mana draudzene Elita Patmalniece. Viņa ir cilvēks – parādība, jo tas, ko un kā viņa dara, – tā spēj tikai Elita. Kā saka, cilvēks bez filtriem un iekšējās cenzūras. Elita runā, ko tobrīd domā, un reizēm tas liek cilvēkiem nodrebēt. Bet no otras puses, tieši to no viņas visi gaida.