Vācu tūninga firma rada Audi kupeju, kādu Audi paši nesaņēmās uzbūvēt

Auto un Audi entuziasti modeli RS 2 Avant uzskata par vienu no visu laiku izcilākajiem auto ar 2,2 litru motoru un vairāk nekā 300 zirgspēkiem. It kā jau nekas īpašs, no mūsdienu perspektīvas raugoties, tomēr deviņdesmitajos gados šis Porsche būvētais ģimenes auto bija īsta raķete, kas 100 km/h spēja sasniegt mazāk nekā 5 sekundēs. Turklāt mašīnas skrējienu pretī horizontam pavadīja piecu cilindru motora specifiski dobjā rūkoņa.