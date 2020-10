Horoskopi visai nedēļai

AUNS Var pieaugt profesionālās ambīcijas, kuras mudinās meklēt jaunas izaugsmes iespējas, nopietnākus izaicinājumus. Nebūtu slikti, ja tu vispirms kārtīgi pārdomātu, ko un kā domā sasniegt, pirms atmet ar roku vecajiem pienākumiem. Zvaigznes šobrīd iesaka atturēties no kardinālām pārmaiņām, vairāk balstīties uz pārbaudītām vērtībām. Centies darbā uzkrāto stresu nepārnest uz mājas dzīvi. Esot kopā ar mīļoto, mēģini parādīt savu maigo, romantisko pusi.

VĒZIS Nedēļas pirmajā pusē vēlams rūpīgāk sekot līdzi notiekošajam darba gaitās. Centies visiem spēkiem izvairīties no paviršībām, jo tās var dārgi maksāt. Saskarsmē ar kolēģiem izvairies apspriest privātus jautājumus, labāk turies pie vispārīgām tēmām. Uzjautrini sevi un apkārtējos ar bezrūpīgiem jociņiem. Nedēļas otrā puse būs piemērota, lai risinātu ar ģimenes dzīvi saistītos jautājumus. Apstākļi dos iespēju vairāk laika pabūt kopā ar tuviniekiem.

LAUVA Būsi aizņemts ne tikai ar darba lietām, bet arī nekustamā īpašuma, mantojuma jautājumiem. Neskatoties uz to, kam pievērsīsies, no tevis tiks prasīta piezemēta, nopietna un tālredzīga attieksme. Ja sajūti, ka pietrūkst zināšanu, vajadzīgo sakaru, droši lūdz atbalstu līdzgaitniekiem. Nav izslēgts, viņu artavai būs diezgan liela loma tavos panākumos. No darba, citām ikdienišķām nebūšanām tev palīdzēs atslēgties ģimenes locekļu tuvums, kopīga izklaide ar viņiem.