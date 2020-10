Pirmais apskats: Škoda, kas elektriski varēs nobraukt 500 kilometrus

Tā ir arī iespēja reāli saprast Enyaq izmēru, kas ir ļoti tuvu Škoda Kodiaq . Automašīnas dizains dabā, kaut arī iekštelpās, izskatās vēl dinamiskāks nekā bildēs. Dabā arī kļūst skaidrs, kur radušās internetā klejojošās spekulācijas par Enyaq iV līdzību ar kādu bavāriešu automašīnu. To atzinuši arī citu marku cienītāji, kas paspēja apskatīt pirmo Enyaq kādā no Škodas autosaloniem.

Tik moderna un reizē tik pazīstama. Tiem, kas braukuši ar jaunākajām Škodām, šis automobilis neizraisīs kultūršoku. Stūre ir no jaunās Octavia. Instrumentu panelis ir ļoti mazs, taču ko gan tur tādu varētu rādīt?Svarīgāko informāciju vadītājs tāpat saņems no head up displeja, otršķirīgo - no liela centrālā displeja, kura izmērs ir 10 vai 13 collas, un tā lietošana ļoti atgādina jauno Octavia interfeisu.