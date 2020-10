Pasažieri bez maskām tiks izsēdināti un neuzņemti sabiedriskajā transportā

Staķis uzsvēra, ka, atšķirībā no pavasara, kad Covid-19 ierobežošanai bija jālieto sejas maskas, tagad masku vietā nedrīkstēs lietot lakatus un šalles.

Rīgas mērs teica, ka pašvaldība, izmantojot dažādus veidus, informēs cilvēkus, par nepieciešamību obligāti lietot maskas sabiedriskajā transportā. Piemēram, šāda informācija no šodienas tiks rādīta sabiedriskajā transportā informatīvajos ekrānos.

Turklāt noteikts, ka kontrolierim un konduktoram būs tiesības izsēdināt no sabiedriskā transportlīdzekļa pasažieri, kurš neievēro normatīvos par epidemioloģiskajiem ierobežojumiem noteiktās prasības, uzaicinot viņu labprātīgi izkāpt no sabiedriskā transportlīdzekļa nākamajā pieturvietā vai kontroles vietā pilsētas nozīmes maršrutā. Savukārt autobusa vadītājam būs tiesības neuzņemt transportlīdzeklī un no tā izsēdināt pasažierus, kuri neievētos normatīvos par epidemioloģiskajiem ierobežojumiem noteiktās prasības.