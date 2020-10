Turklāt šogad nebija darījumu tūristu, kas ierodas uz pasākumiem, konferencēm, atstājot te 200 līdz 300 eiro no personas un uzturoties Rīgas viesnīcās.” Lingebērziņš skaidro, ka Rīga kā tūrisma sirds ir kritiski svarīga, jo atšķirībā no kaimiņvalstīm, kur ir Pērnava, Tartu, pie mums starptautiskais tūrisms koncentrējas galvaspilsētā. Smagākā situācija ir tūrisma operatoriem, kas rada tūrisma produktu. “Ja runājam par produktiem ar augstu pievienoto vērtību, tad arī pakalpojumam šī pievienotā vērtība ir jārada - naktsmītnes un muzeja esamība vien maz ko nozīmē. Tieši tūroperators vai aģentūra, saliekot kopā dažādus pakalpojumus, piemēram, apskates vietu apmeklējumu ar nacionālās virtuves baudīšanu un amatnieku apmeklējumu, veicina tūrisma attīstību, respektīvi, tūrists pie mums atstāj vairāk naudas. Riskējam, ka, Latvijas tūroperatoriem beidzot darbu, vietā nāks ārvalstu operatori, kas saimniekos mūsu tirgū.” Ja situācija neuzlabosies, nozarē lēš, ka bezdarbnieku rindas potenciāli varētu papildināt 5000 līdz 8000 tūrisma jomā strādājošie.

Latvijā 2019. gadā tūrisma nozarē bija 45 000 nodarbināto. Pērn nozare veidoja 6% no kopējā eksperta apjoma. Tūrisma nozares apgrozījums Latvijā veidoja 4% no iekšzemes kopprodukta - ap miljardu eiro.

Līdz nākamā gada pavasarim - saka “Impro” vadītājs Vilnis Klinovičs, prognozējot, cik ilgi, situācijai nemainoties, noturēsies viens no nozares flagmaņiem, kas pērn nodokļos nomaksājis 690 tūkstošus eiro. “Šobrīd mūsu darbība ir apturēta, jo ir nevis krīze, bet gan darbības aizliegums,” saka uzņēmuma vadītājs. No 42 “Impro” darbiniekiem (neskaitot gidus) novembrī būs palikuši 19, bet nākamā gada sākumā, iespējams, vēl mazāk. “Vasarā, kad ierobežota ceļošana bija atļauta, mums bija lielāki zaudējumi nekā ārkārtas stāvokļa laikā, kad nevienu braucienu nevarēja organizēt, jo apstākļi visu laiku mainījās - te kāda valsts bija baltajā, te sarkanajā sarakstā. Turklāt izmaiņas parādījās piektdienu vakaros.” Lai gan Vilnis Klinovičs sola gada nogalē publicēt 2021. gada ceļojumu katalogu, garantiju, vai braucieni notiks, neesot - viss atkarīgs no valdības lēmumiem. “Līdz šim dzīvojām no iepriekšējo gadu uzkrājumiem - visiem klientiem, kas gribēja, esam atgriezuši naudu. Tiem, kas ir ar mieru gaidīt, pārliekam ceļojumus.”