Pārsteidzošais interjera elements - gaisa augi

Gaisa augi ir dažādu formu un krāsu augi, kas spēj dzīvot un augt galvenokārt no mitruma. Tie ir epifīti ar ļoti mazām saknēm vai vispār bez tām, jo vēsturiski auguši uz citiem augiem un kokiem.

Savvaļā tie barības vielas uzņem no mitruma un lietus.

Tiem nepieciešama vien neliela aprūpe un nav vajadzīga augsne – uz gaisa augu lapām ir pelēkbalti matiņi, kurus sauc par trihomiem un ar kuru palīdzību augi iegūst barības vielas no gaisa.

Tomēr tā nav taisnība – kā jebkurai dzīvai būtnei, tiem patīk, ja tos aprūpē un samīļo, vienīgi rūpju būs krietni mazāk nekā ar tradicionālajiem telpaugiem. Mērcēšana ir gaisa augu “ātrā palīdzība”: ja redzat, ka augs sāk zaudēt veselīgo, sulīgo izskatu, ieteicams to uz pāris stundām iegremdēt istabas temperatūras ūdenī,” stāsta augu speciāliste Līna Spure. Atpakaļ puķupodā vai traukā augs jāliek jau sauss, lai neveidojas puve.

Gaisa augus var turēt visdažādākajās vietās – gan atklātā vidē, gan vaļējos vai slēgtos stikla traukos, vienīgi nedaudz atšķiras to aprūpe. Atklātā vidē siltākā laikā augi jāapsmidzina vienu vai divas reizes nedēļā, vēsākajos mēnešos to var darīt reizi divās nedēļās. Vislabāk tiem patiks lietus ūdens, taču var droši apsmidzināt arī ar filtrētu krāna ūdeni vai ūdeni, kas bijis sasaldēts un vēlāk lietošanai atkausēts. Vienīgi ārtelpās tie ļoti rūpīgi jāsargā no salnām.