Iznākusi žurnālistes Initas Silas grāmata par krūts vēzi un laimi

“Es vaļsirdīgi runāju par slimību, atklājot pat intīmas detaļas. To daru tāpēc, ka pati pārliecinājos: kad uzzināju diagnozi, mani glāba citu sieviešu stāsti. Es nejutos viena un nesaprasta. Taču lielākoties tā bija ārzemju sieviešu pieredze. Uzskatu to savā ziņā par misiju – runāt par šo slimību atklāti un emocionāli, lai sievietes, kas ar to saskaras, zinātu: iespējams, būs smagi un sāpīgi, bet… varbūt arī vērtīgi. Bez šaubām, nav divu vienādu stāstu, un šī ir tikai un vienīgi mana pieredze, mans ceļš, tāpēc šī ir mana dienasgrāmata, nevis rokasgrāmata, kā uzveikt vēzi.