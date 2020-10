Estonia noslēpums

Oficiālā versija

Katastrofas apstākļu izmeklēšanas komisija uzskatīja, ka savādos trokšņus izraisīja tā sauktās "Atlantijas slēdzenes" noraušanās, kas saslēdz vizieri ar kuģa korpusu. Tām saplīstot, priekšējie kuģa vārti tiek norauti un ūdens strauji ieplūst kuģī. Apstājas ģeneratori un kuģis dreifē grimstot. Pēc vairāku zviedru kuģošanas ekspertu domām, šāda notikumu gaita nav tehniski iespējama. To noraida arī Stratklaidas universitātes kuģu būves speciālisti, kas pasvītro, ka šāda veida prāmji avārijas situācijā apgāžas un turpina peldēt ar ķīli uz augšu. Tieši tā notika ar poļu prāmi Jan Hewelius, kas avarēja 1993. gada 14. janvārī orkāna apstākļos Baltijas jūrā. Ar šo prāmi notika līdzīga avārija, taču tas uzreiz nenogrima un valstījās viļņos vēl 24 stundas ar ķīli uz augšu. Herald of Free Enterprise avarēja netālu no Zēbriges situācijā, kad kāds nebija noslēdzis priekšējo vizieri un ūdens sāka strauji ieplūst uz kuģa apakšējā klāja. Taču avārijas vietā bija sēklis un kuģis palika sasvēries uz sāniem. Otra dīvainība ir tā, ka Estonia pēc pirmā trieciena atguva vertikālo stāvokli un tas nozīmē, ka ūdens šajā brīdī vēl nebija izšķiroši ielauzies uz apakšējā klāja, tikai stabilizējoši. Sliekšņu augstums ir 380 mm un gigantiska ūdens piekļuve korpusā iespējama tikai kuģim sasveroties 45 grādu leņķī.

Caurums zem ūdens līmeņa

Oficiāli piedāvātā versija ir tehniski iespējama tikai tad, ja kuģim konstatējama arī sūce zem ūdens līmeņa. Tikai tad var izveidoties tik apjomīga ūdens plūsma uz apakšējā klāja. Pie vainas vērtu būt arī hidraulisko durvju atvēršana, taču par šo apstākli nekas nav minēts komisijas ziņojumā.

Vai kuģis bija labā stāvoklī? Komisija taču to atzina par nevainojamu? Nē, daudzi šoferi, kas regulāri pārvietojās ar to no Tallinas uz Stokholmu, vedot kravas, ir liecinājuši, ka kuģa priekšgala vizieris nekad neesot perfekti noslēdzis korpusu. To apkalpe „piefiksējusi“ ar lupatām un veciem matračiem, kurus var redzēt pat vraka zemūdens piefilmējamos.

Taču no otras puses, zviedru un somu eksperti norāda, ka frontāli, pretim nākoši viļņi nevar noraut kuģim priekšgalu. Tas neesot iespējams. To pierāda līdzīgas konstrukcijas kuģa Diana II vētras pieredze tajā pašā naktī, kad avarēja Jan Hewelius. Vēja stiprums tobrīd bija ap 50 m/s, bet priekšējais vizieris viļņu triecienus izturēja bez problēmām. To pierādīja arī kuģa būvētājs Meyerwerft, kas eksperimentālā ceļā demonstrēja, ka slēdzis iztur smagus triecienus, taču nolietotās eņģes gan varētu radīt problēmas.

Pazudušie cilvēki un jautājumi